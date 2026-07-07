“No es mi…”: La respuesta de Daniela Aránguiz tras dichos de Jorge Valdivia por polémica con Nidyan Fabregat

La panelista se encuentra de viaje en Miami, Estados Unidos, junto a José Manuel “Cuco” Cerda.

Este martes, Daniela Aránguiz respondió a las declaraciones de Jorge Valdivia tras el conflicto que tuvo la panelista con Nidyan Fabregat.

El exfutbolista pidió respeto por su actual pareja y además aseguró que este no es su problema, a pesar de haber sido involucrado en una presunta infidelidad a Aránguiz el mismo día de su matrimonio.





¿Qué dijo Daniela Aránguiz?

Es por ello que en el último capítulo de Zona de Estrellas, Aránguiz señaló: “Qué bueno, no es mi tema”.

Al respecto, Camila Campos, también conocida como Camilísima, le preguntó si estaba de viaje en Miami con Cuco.

“Sí, en otra”, respondió Daniela, quien dio por zanjada la polémica con respecto a su exesposo.

Finalmente, tanto Aránguiz como Cuco han publicado una serie de registros de su viaje, en ferias de atracciones, supermercados e incluso disfrutando de una piscina.