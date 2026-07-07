TGR iniciará cobranza prejudicial a empleadores con deudas previsionales de sus trabajadores

Así, inicia el nuevo sistema que busca resguardar los recursos previsionales de los trabajadores para que cuenten con mejores pensiones en el futuro.

A partir del próximo 15 de julio, la Tesorería General de la República (TGR) iniciará la tarea de cobranza prejudicial a los empleadores con cotizaciones previsionales adeudadas de sus trabajadores.

Fue el Tesorero General, Hernán Nobizelli, quien lo anunció después de una actividad organizada por la Subsecretaría de Previsión Social este lunes, en la que se presentó el Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones (SUCC).

La instancia la encabezó la subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón y además participaron las administradoras de fondos de pensiones (AFP), el Instituto de Previsión Social (IPS), el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), Previred y la TGR.





Posterior a la actividad, Nobizelli explicó en un punto de prensa que con el nuevo sistema se “reemplazará el esquema en que cada administradora realizaba acciones por separado por un modelo centralizado, más eficiente y trazable, orientado a resguardar los recursos previsionales de los trabajadores”.

“El objetivo fundamental de esta nueva función que desarrolla la TGR es contribuir a que las personas y empresas regularicen esta situación, para que, en el futuro, los trabajadores tengan mejores pensiones“, agregó.