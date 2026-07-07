“Aberrante”: Sergio Rojas se lanza contra Cuco Cerda tras polémico video junto a su perro

“Lo consulté con un veterinario y efectivamente le puedes dislocar toda la parte de la mandíbula”, aseguró Luis Sandoval.

Este lunes, Sergio Rojas arremetió contra José Manuel “Cuco” Cerda por un polémico video publicado en sus redes sociales durante el fin de semana.

En él, aparece Cerda con su perro, de raza Staffordshire Bullterrier, quien muerde un juguete con el que lo hace girar por el aire mientras el can se sostiene por la fuerza que ejerce en su hocico.

En el registro, Daniela Aránguiz grita: “¡Pero, Jose!”, mientras que el panelista le ordena al perro: “Suéltalo, siéntate” y le da su juguete a otro perro.





¿Qué dijo Sergio Rojas?

“¡Kai, anda a buscarlo!”, grita Aránguiz, a lo que Cuco contesta: “No, se va a agarrar (pelear), afírmalo”.

Es por eso que Sergio Rojas en el último capítulo de Que Te Lo Digo arremetió contra Cerda y comentó: “Me parece que hay que estar muy c… de la cabeza para pensar que una mascota es de entretenimiento para personas”.

El periodista tildó el acto de “aberrante” y Luis Sandoval precisó que “lo consulté con un veterinario y efectivamente le puedes dislocar toda la parte de la mandíbula, o sea, los peligros son enormes”.

La polémica que comenzó el fin de semana, tuvo su origen en el perfil de Instagram de Claudia Ossandón, quien preguntó: “¿Esto es normal?”.

Al respecto, Cuco tildó a Claudia de “malintencionada” y aseguró que “él es como mi hijo, lo amo y lo cuido”.

“Segundo, el juego de tira y afloja ‘tug’ bien realizado es considerado una actividad de enriquecimiento, entrenamiento y fortalecimiento del vínculo entre el perro y su guía, no una forma de maltrato”, explicó.

El joven le envió un link que fue obtenido a través de ChatGPT e indicó: “Yo me preocupo del bienestar de mi perro todos los días”.

“Las descalificaciones sin fundamento dicen más de quien las escribe que de quien cuida a su animal. Saludos y todo lo que me desees se te devuelva por mil”, concluyó Cuco.

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