Sergio Rojas contesta a querella de Leonardo Farkas: “No te tengo miedo ni a ti, ni a tu fortuna, ni a tus influencias”
El periodista instó a Farkas a hablar sobre su hija, Tatiana e incluso cuestionó: “¿Por qué Tina (su esposa) no sale hablando? ¿Cómo vive Tina? ¿En qué condiciones se encuentra ella en el día a día?”.
Este jueves Sergio Rojas contestó a la querella que presentó la defensa de Leonardo Farkas en su contra por injurias y calumnias en medios de comunicación social.
El periodista criticó que se usen los tribunales de justicia para estos temas e incluso habló sobre la hija y esposa del magnate.
“No te tengo miedo ni a ti, ni a tu fortuna, ni a tus influencias”
En el último capítulo de Zona de Estrellas, Sergio comentó: “En este caso creo que es una imbecilidad del porte de un buque; creo que además los dardos están super mal dados”.
En esa misma línea, agregó: “Porque finalmente la demanda iba a ser en contra de Claudia en un principio”.
El periodista cuestionó la querella y expuso su teoría respecto de las razones por las cuales fue demandado.
“Yo creo que Leonardo lo pensó mil veces porque Claudia Schmidt basta que abra un correo para reventarlo y cambiarle la vida a él y a toda su familia”, arremetió.
Asimismo, aseguró que Farkas “fue cauto e inteligente en desviar el dardo porque sabía que con ese tanque soviético no se la iba a poder”.
Minutos después, en Que Te Lo Digo, Sergio criticó que se usaran los tribunales de justicia para este tipo de causas.
Luego aseguró que la hija de Farkas, Tatiana, había hecho una transmisión en vivo en una oportunidad “diciéndole a toda la gente que nadie imagina el calvario que ella vive en el día a día; es una chica muy atormentada”.
Al respecto, Sergio cuestionó: “Me gustaría que Leonardo se diera el tiempo de hablar sobre eso ¿Qué atormenta tanto a tu familia? ¿Por qué Tina no sale hablando? ¿Cómo vive Tina? ¿En qué condiciones se encuentra ella en el día a día? Me encantaría debatir sobre esos temas, Leonardo”.
Finalmente, el periodista concluyó: “No te tengo miedo ni a ti, ni a tu fortuna, ni a tus influencias”.