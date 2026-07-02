Por injurias y caluminas: Leonardo Farkas se querella contra Sergio Rojas tras la polémica con Claudia Schmidt

Todo esto a raíz de los dichos emitidos en el podcast de Sergio Rojas, donde Claudia Schmidt habló de su amistad con el magnate.

Este miércoles 1 de julio, los abogados de Leonardo Farkas ingresaron una querella contra Sergio Rojas por “injurias y calumnias por medios de comunicación social”.

La acción legal fue presentada en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago y los detalles de esta demanda aún no son de carácter público.





Leonardo Farkas demanda a Sergio Rojas por injurias y calumnias

Sin embargo, la polémica remonta al pasado 21 de abril de este año, cuando Claudia Schmidt lanzó duras acusaciones contra Leonardo Farkas en el podcast de Sergio Rojas, Noche de Pirañas.

“Hay situaciones que se vivieron en las cuales yo básicamente no me dejo comprar por nadie y yo no tengo por qué estar aguantando situaciones de terceras personas”, dijo Claudia.

Minutos después de abordado el tema, Sergio Rojas aseguró que conocía personas que eran cercanas a Farkas, las que habrían comentado que el empresario llevaba a cabo fiestas descontroladas.

Claudia negó que estos eventos tuviesen similitudes con el caso de Jeffrey Epstein, pero Catalina Pulido hizo mención a Puff Daddy.

“Él también pertenecía o tenía este tipo de amigos que tenían este tipo de prácticas, como una logia”, comentó Sergio.

Estos dichos habrían causado la indignación de Leonardo, quien es representado por seis abogados en esta causa.