“Te buscó porque está en quiebra”: Exchica reality destapó polémicos detalles a Naya Fácil tras conflicto con su expareja

Azzartt Maveth aseguró que Sergio debe $500 millones de pesos y esa, según su versión, sería la razón por la que insiste en retomar su relación con Naya después de dos años.

Este jueves, la exchica reality Azzartt Maveth se sumó a la polémica entre Naya Fácil y su expareja, Sergio Narchi, causando revuelo en redes sociales.

La influencer era amiga de Sergio y le envió un extenso mensaje a Naya desclasificando detalles sobre el presunto comportamiento de Narchi.





¿Qué dijo Azzartt Maveth sobre la expareja de Naya Fácil?

Fue Naya quien reveló el mensaje, donde Azzartt menciona: “Fui un tiempo amiga de él y te puedo contar que él siempre hablaba cosas de ti, como tipo burlándose”.

En esa misma línea, agregó: “Cuando tomabas (alcohol), decía que eras mala copa, que eras agresiva, que tú le pagabas todo, que por eso él te aguantaba”.

“Él te buscó últimamente porque está en quiebra. Él debe más de 500 millones; le quitaron los dos departamentos”, expuso Maveth.

La influencer aseguró que Sergio tuvo que comprar un auto y ponerlo a nombre de su hermana.

La lapidaria respuesta de Naya Fácil

Al respecto, Naya contestó: “Tarde o temprano uno se da cuenta de las cosas; lamentablemente, gracias al universo, esa etapa ya es cerrada en mi vida. Sufrí, pero aprendí”.

La influencer incluso acusó a Sergio de haber contactado a Alfonso, con quien tuvo un affaire en Rapa Nui: “Está sediento por atención porque sabe que eso genera”.

“¿Después de dos años le bajó el cariño? No, eso es interés”, arremetió Naya, quien además agregó: “Una infidelidad es una falta de respeto tremenda”.

Asimismo, aconsejó a sus “facilines” y dejó en claro que “cuando alguien te quiere, te respeta, te cuida, te protege, no pondría en riesgo tu integridad; el querer no es así, el querer no funciona así (…) yo no lo sabía”.

“Estaba tan enamorada de él (…) me postré en mi cama, así pasé mi duelo del desamor”, comentó Naya, quien agradeció a su círculo de amigos por haberla aconsejado y no haber permitido que retomara esa relación después de dos años.

Por su parte, Sergio publicó un video con el perro que Naya le regaló e ironizó: “Con Pluto estamos aquí super relajados, disfrutando nuestro momento de fama”.

Finalmente, el joven negó haberse hecho conocido gracias a Naya y la influencer mostró capturas de pantalla de todos los mensajes que él le envió en el último tiempo intentando retomar la relación.

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