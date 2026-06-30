Nueva polémica para Naya Fácil: Viajó al norte sin permiso de circulación y aseguró que Carabineros la dejó pasar

La situación generó una serie de críticas en redes sociales, dado que el carabinero le recomendó volver a Santiago y la influencer le admitió que seguiría con su viaje de todos modos.

Este martes, Naya Fácil causó revuelo en redes sociales tras confesar que viajó al norte de Chile sin permiso de circulación por el fin de semana y personal de Carabineros lo dejó pasar.

Esto, tras haber sido fiscalizada en varias oportunidades durante el trayecto, pero en una de esas instancias el funcionario policial se percató de que no traía su permiso de circulación.





¿Qué pasó con Naya Fácil?

Naya explicó en sus historias de Instagram que hizo dicho trámite entre fines de febrero y principios de marzo de este año, pero el permiso tampoco aparecía de manera online.

“Me dice: ‘Te tengo que quitar el auto ahora ya’, yo pensé que era una broma”, admitió la influencer.

En esa misma línea, agregó: “Le comento, le explico cómo es posible que haya pasado esto, de verdad, si yo hice los papeles, saqué todo al día”.

Además, la influencer dejó en claro que no iba a dar detalles sobre el lugar específico donde ocurrió, ni ningún detalle que revelara la identidad del carabinero.

“Sentía ganas como de llorar porque es un documento que yo saqué; de verdad lo saqué”, reiteró Naya, quien además comentó que en el lugar donde estaba “no había señal”.

Además, indicó: “Entre la conversación y todo, llegué a un consenso con el carabinero (…) Me cayeron unas lágrimas (…) Me dijo: ‘Esta vez yo lo voy a dejar pasar, pero te aconsejo que te devuelvas ahora ya a Santiago’ Y yo: ‘¿Qué? Sí manejé tanto para llegar allá'”.

Según indicó la influencer, el funcionario le explicó que él lo dejaría pasar, pero si la volvían a fiscalizar, le podían quitar el vehículo y mandarlo a un corral.

A pesar de la advertencia, Naya señaló: “Tomé la decisión y le dije: ‘Pucha, te agradezco de verdad que hayas sido humano conmigo y entender el punto y de verdad muchísimas gracias, pero yo voy a continuar con el viaje porque tengo los lugares, nos organizamos'”.

Su historia causó revuelo en redes sociales, puesto que horas antes había publicado un video donde dejó en evidencia que Carabineros siguió su camino al verla usar el teléfono mientras manejaba, sin cursarle multa: “Me pasaron mirando no más”, concluyó.

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