“Es todo lo que yo espero”: Naya Fácil tuvo romántica cita y sus seguidores expusieron todos los detalles

“Te ves linda y ese joven se ve guapo y que le gustas”, escribió una de las “facilinas” en redes sociales.

Durante la noche de este lunes, Naya Fácil causó revuelo en redes sociales tras mostrar una romántica cita que tuvo.

Aunque mantuvo la identidad del hombre en reserva, la influencer compartió distintos mensajes de internautas que la vieron con él.





La romántica cita de Naya Fácil

“Me da mucho nervio, no sé por qué me da tanto nervio salir con personas (…) Odio la sensación que me da antes de salir a conocer a alguien; se me aprieta la guata”, confesó Naya antes de encontrarse con el joven.

Este hombre llegó a buscarla a su casa con un ramo de flores, lo que dejó encantada a la influencer, que unas semanas atrás había tenido una mala experiencia en una cita.

“Me fue bien, qué caballero el hombre con el que salí, de verdad que bien, vamos bien”, comentó Naya, dejando en claro que “vamos a seguir hablando”.

Entre los aspectos que le gustaron, Naya destacó: “Me llevó flores, me abre la puerta; es todo lo que yo espero, como caballerosidad”.

Además, su cita se preocupó de encontrar un lugar donde hubiera comida vegetariana y Naya publicó una fotografía de su plato donde aparecen las manos del joven.

Luego, seguidores comenzaron a decirle a Naya que estuvieron en el mismo lugar: “Te ves linda y ese joven se ve guapo y que le gustas, así que tranquila ¡Te ves muy linda! Si, muy nerviosa. Trata de calmarte y confía en ti”, escribió una de ellas.

Naya quedó impactada porque comenzó a recibir más mensajes del mismo tipo, pero agradeció a sus “facilines” por no acercarse a pedir fotos: “Gracias por respetar ese espacio, porque, como ustedes saben, yo no tengo tantas citas”.

“Me esforcé en no pescar el celu ni nada, escuchar, conversar, dialogar (…) Lo encontré maravilloso para la primera salida, lo encontré increíble”, concluyó.

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