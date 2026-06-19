Pidió dinero y expuso conflicto familiar: Supuesta madre de Angie Jibaja causó polémica con Naya Fácil y fans la desmienten

“Por favor, ayúdame, yo no tengo dónde caerme muerta, tengo a mis hijas, pero yo siempre vi por ellas y ahora no espero nada de ellas”, detalla uno de los mensajes.

Este jueves, Naya Fácil causó revuelo en redes sociales tras exponer que la supuesta madre de Angie Jibaja le estaría pidiendo dinero desde febrero de este año.

La persona que le habló asegura ser Maggie Liza y además expuso un conflicto familiar a la influencer para contextualizar la solicitud de dinero que estaba realizando.





¿Qué pasó con Naya Fácil y la supuesta madre de Angie Jibaja?

A través de su cuenta de Instagram, Naya expuso los mensajes que le envió la mujer y señaló: “Hay una chica que se llama Angie Jibaja y yo no la conozco, pero buscándola supe que había estado en la tele y su mamá me tiene lleno el WhatsApp de que necesita plata”.

En esa misma línea, Naya agregó: “No sé qué hacer, le acabo de escribir a la chica porque yo no bloqueo estos números porque, ¿para qué, si uno les dice que no una vez y eso?”.

“Le acabo de preguntar si esto es real o no porque también puede ser una señora que se esté haciendo pasar por su mamá”, cuestionó la influencer.

Sin embargo, Naya fue tajante y criticó: “Encuentro de super mal gusto que en su primer mensaje en febrero esté diciéndome: ‘Soy mamá de Angie Jibaja’, no sé qué, y que ahora en junio me diga: ‘Tengo mis hijas, pero no espero nada de ellas'”.

“¿Para qué me menciona entonces que es madre de ella?”, arremetió la influencer, quien dejó en claro que “obviamente yo no le voy a mandar plata porque yo veré a quién ayudo y no quiero ayudarla; no me gustan las madres que son así”.

¿Qué decían los mensajes de la supuesta madre de Angie Jibaja?

En las capturas que Naya mostró, la supuesta Maggie Liza, menciona: “Soy mamá de Angie Jibaja, no sé si has escuchado de ella”.

“Yo puedo dejar todo lo que tengo acá, menos a mi gatita ni a mi perrita, y necesito pasaje para mí y para ellas. Yo podría viajar por tierra con mi perrita, pero a mi gatita la tendría que enviar por avión”, agrega.

Por otra parte, expone un presunto conflicto familiar: “Por favor, ayúdame, yo no tengo dónde caerme muerta, tengo a mis hijas, pero yo siempre vi por ellas y ahora no espero nada de ellas”.

Una vez viralizada la situación, Naya se contactó con una página de fans de Angie, que a menudo es confundida con su perfil personal debido a la cantidad de seguidores.

Es por ello que la supuesta madre de Jibaja comentó: “Creo que hice mal al escribirte (…) al final le afectó mucho a su estado emocional (a Angie)”.

“No sabía que eras mala persona; yo tenía otro concepto de ti. Si yo fuera mala persona, te podría demandar por delatar mi conversación, me atreví, como te digo, porque confié en ti, pero no tienes por qué divulgarlo”, reclamó.

Momentos más tarde, en el perfil de Claudia Ossandón en Instagram, esta página de fans aseguró que “la madre de Angie nunca ha hablado con Naya por WhatsApp (…) Con las historias que subió sin consultar directamente con alguien cercano, genera toda esta confusión”.

Cabe destacar que quien administra dicha página sí tiene comunicación con Angie y esta última no posee redes sociales.

Sin embargo, la madre de Jibaja mantiene en las historias de su cuenta de Instagram videos compartidos sobre vivir con personas narcisistas y uno donde indica: “La hija que critica, juzga y condena a su propia madre termina convirtiéndose igual a ella”.

Revisa las publicaciones de Instagram: