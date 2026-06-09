“No sé multiplicar, de verdad no sé dividir”: Naya Fácil vivió su día de furia tras recibir sugerencia de un seguidor

La influencer está aprendiendo inglés; sin embargo, la sugerencia de un seguidor la hizo confesar que tiene problemas de concentración.

Este lunes, Naya Fácil alzó la voz luego de que un seguidor le sugiriera aprender inglés a través de canciones o películas en dicho idioma.

La influencer se molestó y terminó explicando que le resulta difícil aprender una serie de cosas, desde instrucciones hasta idiomas, porque tiene problemas de concentración.





¿Qué dijo Naya Fácil?

A través de sus historias de Instagram, Naya respondió: “No me vengan con eso de que uno aprende por películas; uno aprende por música. No es mi caso; si alguien aprendió así, bacán, me alegro mucho porque no puedo yo”.

En esa misma línea, argumentó: “En mi caso es super complicado. Tengo graves problemas de concentración”.

La influencer explicó que no visitaría especialistas, ni tampoco estaba dispuesta a tratarlo con pastillas: “Toda mi vida en redes sociales, la gente ha pensado que yo me hago la tonta, incluso a veces, cuando respondo preguntas o no entiendo algo, como que juran que es un personaje”.

“Sí al principio me daba risa y todo, pero ahora me molesta porque yo de verdad soy así, de verdad no entiendo instrucciones, de verdad no sé multiplicar, de verdad no sé dividir”, comentó Naya.

Finalmente, la influencer concluyó: “De verdad tengo problemas de concentración, de verdad no sé algunas palabras, entonces no es un personaje que yo vendo (…) es como soy yo”.

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