“Tienen el descaro de etiquetarme”: Naya Fácil acusó a librerías de usar sus historias para publicitar gratis sus libros

La influencer aseguró que estas cadenas publicaron sus historias de Instagram promocionando dichos libros.

Este miércoles, Naya Fácil expresó su descontento y acusó a grandes cadenas de librerías de usar una recomendación de libros que ella hizo en su cuenta de Instagram para vender más.

La influencer aseguró que estas cadenas publicaron sus historias de Instagram promocionando dichos libros.





¿Qué dijo Naya Fácil?

Naya hizo una serie de historias en su cuenta de Instagram, donde explicó: “Se los subo porque es lo que a mí me ha hecho crecer, tener herramientas”.

En esa misma línea, argumentó: “Se los recomiendo, pero no es una publicidad. Vi que como 2 o 3 editoriales estaban dele subiendo ‘cómo pueden encontrar el libro’ y cosas”.

Según comentó la influencer, su descontento se generó porque estaban “subiendo las historias que subí yo ayer (…) y más encima tienen el descaro de etiquetarme ¿Qué voy a repostear yo sus historias? Si ni siquiera se han ra… con un libro”.

Naya explicó que en su cuenta de Instagram hay 400.000 personas viendo sus historias y preguntó: “¿Por qué una tiene que subir a empresas que son grandísimas? Se pasan”.

“Rá… con un libro, por lo menos. Son editoriales que están en los malls; no estoy hablando de pymes”, concluyó.

Revisa las publicaciones de Instagram: