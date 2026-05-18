“Las poleras me van a…”: Naya Fácil quedó impactada tras revelar sus nuevas medidas corporales post cirurgía estética

La influencer se sometió a una mastopexia donde cambió sus implantes mamarios por unos con la mitad del tamaño que tenía antes.

Este lunes, Naya Fácil sorprendió a sus seguidores tras mostrar el radical cambio que generó la cirugía estética que se realizó.

La influencer se sometió a una mastopexia, para reconstruir su busto y achicar sus implantes mamarios, lo que redujo varios centímetros en dicha zona, pasando de implantes de 600 c. c. a 300 c.c.





Naya Fácil revela sus nuevas medidas

“Obviamente todavía estoy inflamada, esto es un aproximado, pero dije: ‘¡Oh! Me quiero medir'”, comenzó diciendo Naya en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, reveló que “yo antes medía 110 centímetros con los implantes grandes, ahora yo no sé en cuánto estaré”.

Con mucho cuidado, Naya intentó levantar los brazos y se puso una guincha en la zona para medirla, argumentando que “todavía tengo relleno y estoy inflamada”.

La influencer quedó sorprendida y reveló: “Antes estaba en 110 cm, ahora, cuatro días postoperatorio, 96 cm = 14 cm menos”.

“Las poleras me van a quedar divinas (…) Creo que seguirá bajando un poquito más porque estoy inflamada aún y tengo parches”, concluyó Naya.

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