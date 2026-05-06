“Es con los influencers no más, parece”: Naya Fácil apunta a caso de Joaquín Lavín León tras haber sido criticada en redes

La influencer ha sido criticada por la realización de rifas, lo que incluso generó que dos diputados oficiaran al Ministerio de Hacienda y el Servicio de Impuestos Internos.

Este miércoles, Naya Fácil lanzó sus descargos en redes sociales y se refirió a las críticas que ha recibido sobre distintos temas en los últimos meses.

La influencer aprovechó la instancia para apuntar hacia Joaquín Lavín León, quien está siendo formalizado por presuntos delitos de fraude al fisco y tráfico de influencias.





¿Qué dijo Naya Fácil?

En ese contexto, Naya compartió en su cuenta de Instagram una reflexión respecto al arresto domiciliario del dueño de una imprenta que admitió haber emitido facturas ideológicamente falsas a Lavín León.

Al respecto, Naya escribió: “Nadie habla de esto y es mucho más grave que todo lo que he dicho yo, pero la h… es con los influencers no más, parece”.

Los dichos de la influencer llegan después de los cuestionamientos que han recibido sus rifas, donde incluso dos diputados oficiaron al Ministerio de Hacienda y el Servicio de Impuestos Internos, por los vacíos legales que existen en torno a esta materia.

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