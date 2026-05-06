Ya comenzó el pago: Revisa quiénes pueden acceder al Bono Invierno 2026

En mayo el Estado entrega este aporte monetario que busca aliviar los gastos propios de la temporada.

Ya puedes recibir los $81.257 del Bono Invierno 2026, el apoyo estatal dirigido a afrontar los gastos extras que llegan con el frío.

Mayo nos recibe con lluvia y el Instituto de Previsión Social (IPS) con el beneficio que acompaña y ayuda a paliar los gastos asociados esta gélida época del año.

¿Quiénes pueden acceder al Bono Invierno 2026?

Para acceder el Bono Invierno debes tener 65 años o más actualmente.

El aporte lo recibirán todos aquellos adultos mayores que reciban una pensión igual o menor a $231.440 y que pertenezcan a alguno de estos grupos:

Pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), ISL, Capredena, Dipreca o mutualidades .

. Pensionados de AFP o compañías de seguro con pensiones mínimas o aportes solidarios.

con pensiones mínimas o aportes solidarios. Beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU) .

. Personas con pensiones de reparación o beneficios similares.

El pago de este apoyo estatal llegará junto a tu pensión de este mes.

El Bono Invierno 2026 se entregará de manera automática a quienes cumplen con los requisitos. No debes postular para obtenerlo.





Verifica con tu RUT si recibes el Bono Invierno 2026 en mayo

Haz click en la siguiente imagen, luego ingresa tu RUT y podrás revisar si te pagarán el Bono de Invierno este mes.