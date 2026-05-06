Primer gran sistema frontal de mayo: ¿Hasta qué hora lloverá en Santiago?

Durante este miércoles se espera que caigan entre 10 y 25 milímetros de agua en la Región Metropolitana.

La Región Metropolitana se enfrenta a un nuevo sistema frontal esta semana. La primera gran lluvia de mayo en Santiago llegó este miércoles a eso del mediodía.

Según el meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, durante la jornada caerán entre 10 y 25 milímetros de agua.

Cabe consignar que otras regiones, ya superaron esas cifras.





¿Hasta qué hora lloverá en Santiago?

Las precipitaciones se prolongarán a lo largo de todo este día miércoles, incluyendo la noche.

“La lluvia más intensa la debiésemos encontrar probablemente entre las 17:00 y las 22:00 horas“, comentó Eduardo Sáez.

Acercándose la medianoche, se espera que vaya decayendo la magnitud del sistema frontal. Por lo que durante la madrugada de este jueves ya no debería llover más .

Además, se estima que al final del día los termómetros marcarán entre 9 y 10 grados.

Sáez advirtió que “la sensación térmica va a ser más baja”, debido a la alta humedad por las precipitaciones.