Primer gran sistema frontal de mayo: ¿Hasta qué hora lloverá en Santiago?
Durante este miércoles se espera que caigan entre 10 y 25 milímetros de agua en la Región Metropolitana.
La Región Metropolitana se enfrenta a un nuevo sistema frontal esta semana. La primera gran lluvia de mayo en Santiago llegó este miércoles a eso del mediodía.
Según el meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, durante la jornada caerán entre 10 y 25 milímetros de agua.
Cabe consignar que otras regiones, ya superaron esas cifras.
¿Hasta qué hora lloverá en Santiago?
Las precipitaciones se prolongarán a lo largo de todo este día miércoles, incluyendo la noche.
“La lluvia más intensa la debiésemos encontrar probablemente entre las 17:00 y las 22:00 horas“, comentó Eduardo Sáez.
Acercándose la medianoche, se espera que vaya decayendo la magnitud del sistema frontal. Por lo que durante la madrugada de este jueves ya no debería llover más.
Además, se estima que al final del día los termómetros marcarán entre 9 y 10 grados.
Sáez advirtió que “la sensación térmica va a ser más baja”, debido a la alta humedad por las precipitaciones.