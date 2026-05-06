Enap confirma leve variación en precio de las bencinas y el diesel tendrá importante baja esta semana

Tras más de un mes de alzas en las bencinas, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) informó que a partir de este jueves los precios por litro no sufrirán alzas.

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) confirmó la tarde de este miércoles que los precios de los combustibles sufrirán algunas variaciones esta semana.

El anuncio se hizo horas después de la publicación del decreto del Ministerio de Hacienda, que actualizó la aplicación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) para evitar una nueva alza.





Precios de las bencinas tendrán leve variación y el diesel tendrá importante baja

Según los datos entregados por la Enap, la variación estimada para los precios de las bencinas a partir de este jueves 7 de mayo es la siguiente: