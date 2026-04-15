ENAP confirma nueva alza de combustibles: Subirá el diésel y la bencina

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) informó esta tarde que sólo el precio del kerosene no registrará variaciones a partir de mañana jueves.

La tarde de este miércoles, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) confirmó que el precio de la gasolina subirá más de 20 pesos por litro. Esto, a tres semanas de la mega alza en el precio de los combustibles que anunció el Gobierno.

En concreto, el precio de la gasolina de 93 octanos subirá 20,2 pesos por litro, mientras que la gasolina de 97 octanos aumentará 22,3 pesos por litro.

En el caso del diésel, su precio verá un alza de 36,5 pesos por litro a partir de este jueves 16 de abril. En cuanto al kerosene o parafina, por esta semana no registró variaciones.

Nuevas alzas en bencinas a partir de este jueves

Revisa el informe de precios de esta semana de ENAP:

Gasolina de 93 octanos: subirá $20,2 por litro

subirá $20,2 por litro Gasolina de 97 octanos: subirá $22,3 por litro

subirá $22,3 por litro Diésel: subirá $36,5 por litro

subirá $36,5 por litro Kerosene: no sube ni baja de precio

Los motivos del alza según ENAP

De acuerdo a la ENAP, entre los motivos de esta alza se encuentran los precios de importación de productos desde un mercado de referencia cercano y profundo (Costa del Golfo de Estados Unidos) y otros costos propios de la actividad de importación.

Además, menciona las normas de funcionamiento del mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (Mepco) y las normas de funcionamiento del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

Esta nueva alza, vale recalcar, se ejecutará a partir de este jueves 16 de febrero.