26/ 03/ 2026 07:34

Ya es un hecho: Bencineras del país subieron sus precios tras histórica alza anunciada por el gobierno

Durante la madrugada de este jueves se concretó el aumento en los precios de las gasolinas de 93, 95 y 97 octanos, así como del kerosene. Desde ENAP ratificaron el alza al dar a conocer que la bencina de 97 octanos aumentó a $391,5 por litro, el kerosene a $138,5 por litro y el diésel sube a $580,3, tal como había anticipado gobierno. Por su parte, el GLP de uso vehicular también tendrá un alza de $11,0 por litro.