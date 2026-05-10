“Felices los 4”: Maluma anuncia que será padre por segunda vez con emotiva foto familiar

“Mi mayor regalo, los amo con el alma”, comentó la mamá del artista una vez se dio a conocer la gran noticia en redes sociales.

En pleno Día de la Madres, el cantante colombiano Maluma sorprendió en redes sociales al compartir una fotografía de su pareja Susana Gómez junto a su hija Paris.

Sin embargo, lo más llamativo de la postal es que el artista y la menor aparecen besando el vientre de su mujer, confirmando oficialmente que se convertirán en padres nuevamente.

Maluma será papá nuevamente

La noticia de que Maluma será padre por segunda vez se volvió rápidamente viral, y es que Juan Luis Londoño (nombre real) lanzó la noticia en grande y con un gran detalle incluido: su próximo hijo sería un varón.





Y es que la emotiva fotografía familiar fue acompañada únicamente de un emoji de corazón celeste, generando gran emoción entre sus más de 63 millones de seguidores en Instagram.

En solo minutos, la publicación sumó miles de comentarios felicitando a Maluma por la noticia, entre ellos, J Balvin, Ryan Castro, Justin Quiles y otros importantes exponentes de la música.

Asimismo, fanáticos del cantante se hicieron presentes y, muy emocionados, le dejaron divertidos mensajes como: “Felices los 4”, “el verdadero ‘pequeño gigante'” y “el mismísimo Maluma baby“. A su vez, la madre del artista comentó: “Mi mayor regalo, los amo con el alma”.