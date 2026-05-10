“De las cosas más tiernas”: Vale Caballero confirma el nacimiento de su hija y sorprende al revelar su nombre

La creadora de contenido ha recibido cientos de mensajes de otras mamás, quienes han celebrado con ella la llegada de su esperada hija.

La influencer Valentina Caballero confirmó este domingo el nacimiento de su segundo hijo y con unas emotivas fotografías le dio la bienvenida en redes sociales a su recién nacida.

Rápidamente, la noticia se llenó de mensajes con buenos deseos y en solo minutos más de 400 personas la felicitaron por la llegada de su esperada hija.

El emotivo mensaje de la influencer por nacimiento de su hija

“Este Día de la Madre se siente más completito que nunca, porque el 5/5 llegó nuestra Alana“, indicó la creadora de contenido, dando a conocer el nombre de la bebé.

Con fotos del postparto y el emotivo encuentro entre Kai, su hijo mayor, y Alana, añadió: “Han sido días intensos, emocionantes, cansadores y llenos de amor. De conocerla, regalonearla, darle muchos besitos y verla llegar a completar aún más nuestra familia”.





“Ver a Kai convertirse en hermano mayor ha sido de las cosas más tiernas que me ha tocado vivir. Estoy tan orgullosa de él, es un tierno y se ha portado súper con ella, ama a su hermanita“, aseguró Valentina.

A modo de cierre, y celebrando a todas sus seguidoras que también son madres, dijo: “Feliz día a todas las mamis. ¡¡Lo están haciendo increíble!!“.

Reconocidos rostros de la televisión e internet se hicieron presentes en el post de Caballero, tales como Valentina Roth, Mafe Bertero, Vivianne Dietz, Valentina Toro, entre otras.

“Bienvenida bebita hermosa”, “llegó la energía que sostiene, nutre y hace florecer” y “felicidades Vale por este segundo regalito hermoso“, le comentaron algunas usuarias.