VIDEO | Karen Paola sufrió impactante caída durante ensayo: “Panchito no pudo más que agarrarme un dedo”

La artista rebeló que fue “muy chistosa” la situación; sin embargo, admitió que fue muy doloroso.

La cantante Karen Paola sufrió recientemente una peligrosa caída desde la altura mientras practicaba pole dance para sorprender en el capítulo de Fiebre de Baile de este domingo.

Sin embargo, la concursante no calculó bien su pirueta y terminó en el suelo repentinamente, tomando por sorpresa a su bailarín, que se encontraba esperándola para completar la rutina.

Detalles de la caída de Karen Paola

Según los detalles que entregó la artista a Chilevisión, ella se encontraba “como a dos metros y me solté”, comentó entre risas, reflexionando que, si bien se considera temeraria, “hay que tenerle respeto al pole porque si uno no lo hace bien agarrada, te puedes sacar la mugre y eso puede ser incluso peligroso“.





Divertida con la situación, Karen explicó que ella tenía que bajarse del caño a la espalda de Francisco, sin embargo,”panchito como que no alcanzó a cachar que yo me iba a tirar nomás, entonces él estaba esperando antes de soltarme y no pudo más que agarrarme un dedo y reírse mientras yo me caía”, aseguró.

Pese a admitir que la “caída fue muy chistosa”, aseguró que sí le dolió mucho el cuerpo luego de azotarse contra el suelo.

Este video generó numerosas reacciones, entre ellas, las de sus compañeras de competencia, Vale Roth y Kathy Contreras, quienes no pudieron evitar reírse de lo sucedido. “Pero hue… jajajajjajaja como ch… (sic)” y “mi vidaaa, pero lo diste todo (sic)“, le escribieron entre risas.

Revisa AQUÍ la caída de Karen Paola: