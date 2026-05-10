“Nos deja una sensación horrorosa”: Nieta de María Ercira cuestiona investigación a dos años de su desaparición

Carla Hernández, la nieta de la mujer de 87 años que desapareció mientras celebraba el Día de la Madre con su familia en mayo de 2024, conversó con CHV Noticias respecto a los últimos antecedentes de la investigación.

A dos años de la desaparición de María Ercira, su nieta, Carla Hernández, conversó con CHV Noticias sobre los nuevos antecedentes del caso.

Una declaración que se origina luego de que los últimos peritajes revelaran el hallazgo de restos de sangre humana en un mueble de la casa de Jacinto Ayala, cuidador del Fundo de las Tórtolas donde se vio por última vez a la adulta mayor de 87 años.

En la entrevista, Hernández profundizó en la angustia que vive la familia tras este hallazgo y critica el desarrollo de la investigación inicial.

“Estos restos de sangre se encuentran dos años después, antes nunca se había revisado de la manera que se revisó“, cuestionó.





“Si hubiese sido un accidente, ya habría aparecido”

Sobre el reciente descubrimiento de material biológico, Carla expresó que “esta persona ha mentido en sus declaraciones y que ahora se encuentre sangre en su casa, para nosotros es muy fuerte y nos deja una sensación horrorosa “.

En la misma línea, la nieta de María Ercira calificó de “deficiente” el trabajo realizado por las autoridades mientras recordaba las primeras horas de la desaparición.

“Al inicio de la investigación, cuando jamás se cerró el restaurante, jamás se aisló el sitio del suceso, Carabineros también abandonó el lugar ese día. El fundo quedó cerrado toda la noche, no sabemos qué pasó“, argumentó.

Hernández también apuntó a la existencia de testimonios contradictorios que, a su juicio, no han sido abordados con el rigor necesario. “Aquí por lo menos hay cuatro sujetos de interés que han mentido y no se los ha investigado de la mejor manera”, señaló.

“Yo aquí hago un llamado al fiscal nacional, a don Ángel Valencia. Por favor, hágase cargo de lo que está pasando. Mi abuela se perdió en un restaurante cerrado, lleno de cámaras, lleno de personas”.

En cuanto a la teoría del accidente, Carla descartó que su abuela pudiera haber sufrido un accidente.

“Creo que hay más elementos para pensar que hubo intervención de terceros… Si hubiese sido un accidente, ya habría aparecido. No se ha encontrado un botón, un zapato, absolutamente nada que pueda corresponder a ella“.

Finalmente, agregó que los últimos informes realizados por PDI y el SML mantienen la teoría de que “alguien la podría haber enterrado, la podría haber dejado en agua”, entre otras cosas.