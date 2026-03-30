Un convenio de Amuch y Achm permite a vecinos de las comunas adheridas acceder a descuentos directos en gasolina, diésel y parafina, sin necesidad de aplicaciones ni cupones.

Cuando ya han pasado algunos días desde la puesta en marcha de la histórica alza en el precio de los combustibles, muchos conductores han buscado la forma de llenar el estanque de sus vehículos de forma más económica.

Para hacer frente este duro impacto en el bolsillo, existen múltiples descuentos a los que puedes acceder durante la semana. Uno de ellos involucra a dos organizaciones de municipalidades del país.

Se trata de un beneficio que ofrece la Asociación de Municipalidades de Chile y la Asociación Chilena de Municipalidades (Achm), el cual es válido en las estaciones de servicio Aramco.

Descuento en Aramco de Amuch

El convenio de Amuch permitirá a vecinos de las comunas adheridas acceder a descuentos directos en gasolina, diésel y parafina, sin necesidad de aplicaciones ni cupones.

El proceso es simple: el vecino debe inscribirse en su municipalidad, acercarse a una estación ARAMCO, entregar su RUT y el descuento se aplicará de forma automática.

$30 por litro en gasolina y diésel, los días lunes

$15 por litro en gasolina y diésel, los días martes

$25 por litro en parafina, los días lunes y martes

Adicionalmente, los adultos mayores contarán con un beneficio especial de $20 por litro en gasolina y diésel, disponible los días lunes y martes en las comunas adheridas al convenio.





Descuento en Aramco de Achm

A través de un convenio, la Achm puso a disposición estos descuentos que son válidos 48 horas después de la activación.

$15 pesos por litro en gasolinas y/o diésel los lunes y martes

$25 pesos por litro en parafina los lunes y martes

$30 pesos por litro en gasolinas y/o diésel los lunes, hasta el 30 de abril

Puedes ingresar tus datos en este link, o pinchando la imagen de abajo, para revisar si puedes optar a este beneficio. Si es así, puedes postular en la misma página.