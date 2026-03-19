Bencina en línea: Así se usa el buscador que te muestra las bencineras más baratas cerca de tu hogar

La página web de la Comisión Nacional de Energía permite a los usuarios acceder a una gran cantidad de información y poder buscar la mejor opción pensando en cuidar tu bolsillo.

Bencina en Línea es una página web de la Comisión Nacional de Energía en el que los usuarios pueden comparar los precios de las distintas empresas distribuidoras.

Una vez que se ingrese a la página, el usuario encontrará desplegado en la parte superior un mapa de gran tamaño con el logo de la compañía y el precio por litro del combustible.

La persona que quiera realizar la cotización en línea debe completar los filtros de la parte superior. Puede ser una dirección o incluso una comuna para tener mayor amplitud y más opciones. Además, existe la posibilidad de conocer los precios de todas las marcas o seleccionar solo algunas.

En el caso que una opción llame la atención, el usuario puede hacer clic y se desplegará la dirección exacta del servicentro, información básica como los servicios del lugar y los precios actualizados de todos los combustibles: 93, 95, 97, diésel y kerosene.

Además, aparecerá un gráfico con una comparativa de los valores de los últimos nueve lunes donde se puede conocer los combustibles que van a la baja, mantienen su precio o los que han subido en las últimas semanas.





Cómo entrar a Bencina en Línea

Para entrar al portal y revisar las bencineras más económicas cerca de ti debes ingresar a Bencina en Línea o hacer clic en la imagen desplegada aquí abajo.