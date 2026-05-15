El aporte consistirá en un vale para comprar un balón de gas de 15 kilos y se podrá cobrar mediante BancoEstado, ya sea de forma digital o presencial.

El Gobierno reveló nuevos detalles del Subsidio al Gas Licuado, un beneficio que busca ayudar a los hogares más vulnerables durante el invierno y que será entregado a cerca de 7,7 millones de familias en el país.

El beneficio empezará a ser otorgado entre el 16 y 17 de junio hasta el 21 del mismo mes, mientras que la ayuda económica se podrá utilizar hasta el 30 de septiembre.

El aporte consistirá en un vale para comprar un balón de gas de 15 kilos y podrá cobrarse mediante BancoEstado, ya sea de forma digital o presencial.

Quiénes reciben el Subsidio al Gas Licuado

El único requisito establecido para recibir el subsidio es pertenecer al 80% más vulnerable de la población , de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH).

Además, las autoridades precisaron que no será necesario postular, ya que los beneficiarios fueron definidos mediante el cruce de datos estatales con la información vigente al 16 de abril de 2026.

Quienes deesen saber si podrán acceder al beneficio deberán revisar su Calificación Socioeconómica en el Registro Social de Hogares. Para hacerlo, deben:

Ingresar a la Ventanilla Única Social con tu RUT y ClaveÚnica

Verificar si su hogar pertenece al 80% más vulnerable del RSH

¿Cómo se entregarán los vales?

El beneficio tendrá un monto estimado de $27.000, equivalente al valor aproximado de un cilindro de gas de 15 kilos.

Para que sea de fácil acceso a todos los beneficiarios, los vales serán entregados por el BancoEstado de forma física y digital: