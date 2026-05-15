Confirmado: Chile será el primer país de Sudamérica con sistema de Autoconducción de Tesla

Agustín Amoretti, gerente general de la firma en Chile, adelantó que el moderno sistema de asistencia al conductor estará disponible en el país durante los próximos meses.

Chile se convertirá en el primer país de Sudamérica en contar con Autoconducción Total FSD (Full Self-Driving), un sistema de asistencia al conductor diseñado para usarse solo con un conductor totalmente atento.

Así lo confirmó el gerente general de Tesla en Chile, Agustín Amoretti, quien adelantó en Diario Financiero que el moderna herramienta estará disponible dentro de los próximos meses.

La autoconducción ya está disponible en Estados Unidos, Canadá, China, México, Puerto Rico, Australia, Nueva Zelanda, Países Bajos y Corea del Sur, y Chile formaría parte de la lista este año.

Sin embargo, desde la marca han remarcado que no es un sistema 100% autónomo, sino que “completa de forma inteligente y precisa las maniobras de manejo por ti” bajo una “supervisión activa” del conductor.





Tesla abrió su primera tienda en regiones

Por otra parte, Amoretti confirmó al medio citado que la firma continuará su expansión en Chile con la apertura de una tercera tienda en la región Metropolitana.

Junto con ello destacó la inauguración de su primera tienda en regiones en Concepción. La ciudad, afirmó, fue elegida por ser un “polo estratégico” en el sur del país.