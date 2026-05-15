Se acaba plazo para revalidar la TNE: Revisa hasta qué día puedes realizar el trámite

La Tarjeta Nacional Estudiantil es un beneficio al que pueden acceder estudiantes desde educación básica hasta pregrado, e incluso, en algunos casos, de posgrado.

A dos semanas del cierre del proceso, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), llamó a los estudiantes a realizar la revalidación de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) antes del domingo 31 de mayo.

“Concluido ese plazo, quienes no hayan realizado la revalidación tecnológica o el pegado del sello 2026 van a tener que pagar tarifa adulta en el transporte público“, señaló Fernando Peña, director del organismo.

¿En qué consiste la revalidación?

Según explicó el director de Junaeb, existen dos procesos según dónde el estudiante utilice su TNE:

Revalidación tecnológica (Región Metropolitana): Se realiza insertando la TNE en los Tótem bip! disponibles en más de 270 estaciones de Metro y en algunos supermercados Líder. El mensaje “Pase extendido” confirma el trámite, el que es gratuito.

En tanto, en las comunas de las regiones de Arica, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, O’Higgins, Ñuble, La Araucanía y Magallanes que cuentan con recaudo electrónico esta revalidación es automática.

Pegado del sello magenta 2026 (transporte interurbano y resto del país): Se efectúa en los módulos habilitados cercanos al domicilio. Hay más de 100 módulos diarios de atención a nivel nacional, ubicados en oficinas TNE, colegios, delegaciones presidenciales y universidades.

¿Cuál es el costo de la revalidación?

El sello es gratuito para estudiantes de educación básica y media . Para educación superior tiene un valor de $1.100. En ambos casos, Junaeb recuerda que deben transcurrir 72 horas desde el pago antes de acudir al módulo, plazo en que la institución de educativa confirma la inscripción del alumno.

Las tarjetas dañadas, deterioradas o rotas no admiten revalidación y deben ser repuestas en oficinas TNE. El trámite tiene un costo de $3.600 y requiere presentar cédula de identidad, certificado de alumno regular vigente y comprobante de pago.