25/ 04/ 2026 15:18

Pdte. Kast arremete contra gestión de Boric tras críticas por recortes: Aseguró que había un “desastre total” en Junaeb

Este sábado, el presidente José Antonio Kast reaccionó a las críticas tras el oficio con el que el Ministerio de Hacienda instruyó un fuerte ajuste en la cartera de Educación para el presupuesto 2027. En el documento, se recomienda descontinuar 15 programas claves, incluyendo el Fondo de Apoyo a la Educación Pública y el Programa de Alimentación Escolar. En el marco del consejo general de Renovación Nacional (RN), el presidente cuestionó en duros términos a la actual oposición: “Ustedes se quedaban con la plata, sí, de verdad hay algunos que no tienen vergüenza”. Además, aseguró que durante la administración del expresidente Gabriel Boric “el desastre era total” en la Junaeb.