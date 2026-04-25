Bono Base Familiar entrega $58 mil por hasta 2 años: Revisa si podrías ser beneficiario

Este beneficio económico va dirigido a aumentar los ingresos de los hogares más vulnerables del país y su evaluación se hace cada mes. Conoce todos los detalles acá.

El Bono Base Familiar es una ayuda económica entregada por el Estado dirigida a las familias que forman parte del Subsistema de Seguridades y Oportunidades con el objetivo de apoyar a los hogares con mayor vulnerabilidad.

El beneficio consiste en un aporte monetario que se paga por un período de 24 meses (dos años), siempre y cuando se cumplan mensualmente los requisitos establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

A continuación te detallamos los montos y requisitos establecidos para acceder al Bono Base Familiar.





¿Cuáles son los requisitos para acceder al bono?

El Bono Base Familiar es un beneficio no postulable, por lo que se entrega de manera automática para las familias o personas del programa Chile Seguridades y Oportunidades que cumplen con los siguientes requisitos:

Tener un ingreso per cápita mensual inferior a $45.572 (Según CASEN 2009, conforme al Decreto N°30 del Ministerio de Desarrollo Social que aprueba reglamento de la Ley N°20.595, sobre transferencias monetarias y el bono de protección).

(Según CASEN 2009, conforme al Decreto N°30 del Ministerio de Desarrollo Social que aprueba reglamento de la Ley N°20.595, sobre transferencias monetarias y el bono de protección). Participar del Acompañamiento Psicosocial (APS) o del Acompañamiento Sociolaboral (ASL) en los programas Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos.

Cabe precisar que ambos requisitos se verifican los días 15 de cada mes para que las personas identifiquen quiénes tienen derecho a percibir este bono.

Bono Base Familiar: ¿Cuáles son sus montos?

El monto mensual es variable y para calcularlo se toman en cuenta los ingresos del hogar y el valor de la línea de la pobreza extrema ($45.572, según CASEN 2009).

Así, el subsidio cubre el 85% de la diferencia entre ambos valores. En promedio, el monto económico de este aporte alcanza los $58.594 por familia.

Además, a contar del mes 17, el monto va disminuyendo en 1/6 mensual.