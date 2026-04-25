Miss Universo Santiago se definirá este domingo: Todo lo que debes saber sobre el certamen
De estas competidoras saldrá la sucesora de Antonia Casanova y en junio competirán por la corona de Inna Moll en la final nacional para ir directo al Miss Universo 2026.
Este domingo 26 de abril se llevará a cabo la final del Miss Universo Santiago 2026, donde se elegirá a la sucesora de Antonia Casanova.
40 candidatas irán en búsqueda de la corona y entre ellas destacan reconocidas figuras del espectáculo, como Ignacia Michelson e Ignacia Traverso.
Todos los detalles sobre el Miss Universo Santiago 2026
El evento será conducido por Gissella Gallardo y Camilo González, mientras que en el jurado han sido confirmados Carlos Tejos y Nelson Beltrán. Roberto Cox también tendrá una participación especial como DJ.
Además, se coronará a la Miss Earth y Miss Cosmo Chile, siendo el primer certamen que entrega tres coronas en una misma noche.
La final del Miss Universo Santiago 2026 se llevará a cabo este domingo 26 de abril a las 20:00 horas en el Centro de Eventos Hilaria, ubicado en Avenida del Parque #4694 comuna de Huechuraba.
Aún quedan entradas disponibles para el evento que cuenta con dos sectores:
- Platinium: $19.900
- Front Row: $29.900
Las personas que quieran adquirir entradas deben acceder al sitio web oficial de Passline, o puedes hacer clic en la siguiente imagen y serás redirigido:
Finalmente, de aquí saldrá la candidata que llegará a la final nacional del Miss Universo Chile, la cual se realizará en junio de 2026. Ellas competirán por ser la sucesora de Inna Moll.