Miss Universo Santiago se definirá este domingo: Todo lo que debes saber sobre el certamen

De estas competidoras saldrá la sucesora de Antonia Casanova y en junio competirán por la corona de Inna Moll en la final nacional para ir directo al Miss Universo 2026.

Este domingo 26 de abril se llevará a cabo la final del Miss Universo Santiago 2026, donde se elegirá a la sucesora de Antonia Casanova.

40 candidatas irán en búsqueda de la corona y entre ellas destacan reconocidas figuras del espectáculo, como Ignacia Michelson e Ignacia Traverso.





Todos los detalles sobre el Miss Universo Santiago 2026

El evento será conducido por Gissella Gallardo y Camilo González, mientras que en el jurado han sido confirmados Carlos Tejos y Nelson Beltrán. Roberto Cox también tendrá una participación especial como DJ.

Además, se coronará a la Miss Earth y Miss Cosmo Chile, siendo el primer certamen que entrega tres coronas en una misma noche.

La final del Miss Universo Santiago 2026 se llevará a cabo este domingo 26 de abril a las 20:00 horas en el Centro de Eventos Hilaria, ubicado en Avenida del Parque #4694 comuna de Huechuraba.

Aún quedan entradas disponibles para el evento que cuenta con dos sectores:

Platinium: $19.900

Front Row: $29.900

Las personas que quieran adquirir entradas deben acceder al sitio web oficial de Passline, o puedes hacer clic en la siguiente imagen y serás redirigido:

Finalmente, de aquí saldrá la candidata que llegará a la final nacional del Miss Universo Chile, la cual se realizará en junio de 2026. Ellas competirán por ser la sucesora de Inna Moll.