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Miss Universo Santiago se definirá este domingo: Todo lo que debes saber sobre el certamen

De estas competidoras saldrá la sucesora de Antonia Casanova y en junio competirán por la corona de Inna Moll en la final nacional para ir directo al Miss Universo 2026.

Daniela Aste
Por Daniela Aste

Periodista Digital

Este domingo 26 de abril se llevará a cabo la final del Miss Universo Santiago 2026, donde se elegirá a la sucesora de Antonia Casanova.

40 candidatas irán en búsqueda de la corona y entre ellas destacan reconocidas figuras del espectáculo, como Ignacia Michelson e Ignacia Traverso.

Todos los detalles sobre el Miss Universo Santiago 2026

El evento será conducido por Gissella Gallardo y Camilo González, mientras que en el jurado han sido confirmados Carlos Tejos y Nelson Beltrán. Roberto Cox también tendrá una participación especial como DJ.

Además, se coronará a la Miss Earth y Miss Cosmo Chile, siendo el primer certamen que entrega tres coronas en una misma noche.

La final del Miss Universo Santiago 2026 se llevará a cabo este domingo 26 de abril a las 20:00 horas en el Centro de Eventos Hilaria, ubicado en Avenida del Parque #4694 comuna de Huechuraba.

Aún quedan entradas disponibles para el evento que cuenta con dos sectores:

  • Platinium: $19.900
  • Front Row: $29.900

Las personas que quieran adquirir entradas deben acceder al sitio web oficial de Passline, o puedes hacer clic en la siguiente imagen y serás redirigido:

Finalmente, de aquí saldrá la candidata que llegará a la final nacional del Miss Universo Chile, la cual se realizará en junio de 2026. Ellas competirán por ser la sucesora de Inna Moll.

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