24/ 04/ 2026 11:27

“Cometí un error por desconocimiento”: Pte. Kast hizo mea culpa por almuerzo en La Moneda en seminario de transparencia

Durante el seminario del Consejo para la Transparencia, el presidente José Antonio Kast se refirió al tema principal del evento: “Tenemos que buscar que se termine cualquier excusa para no ser transparente. Requiere una formación y decir, ‘bueno, partamos de nuevo y de aquí en adelante todo esto tiene que cambiar'”. Además, el mandatario hizo un mea culpa respecto al polémico almuerzo en La Moneda. “Uno puede cometer errores por desconocimiento, está claro que yo cometí uno. No se volverá a repetir, así que no se preocupe. Ahora nadie se puede sentir invitado a almorzar salvo que sea un acto oficial. Pero uno puede enmendar”, sinceró.