Estos son 13 trámites que ya no se harán en notarías con nueva ley que entró en vigencia

La ley que reforma al Sistema Notarial establece la modernización y digitalización del servicio, garantizando acceso remoto y gratuito a los registros, sitios web, canales de reclamos y mejoras en infraestructura.

A comienzos de abril entró en vigencia la Ley de Notarías, iniciativa que moderniza y transparenta este rubro altamente demandado por la ciudadanía en el marco de la agenda de modernización del Estado y fortalecimiento institucional.

Esta reforma, en concreto, tiene como objetivo modificar el sistema de nombramiento de notarios, conservadores y archiveros, modernizar el sistema notarial registral y favorecer la competencia y transparencia del mercado.

Un aspecto muy relevante es la facultad de supervigilar a los notarios, conservadores y archiveros, rol que queda encomendada al Fiscal Judicial, mientras que el SERNAC velará por la protección de los derechos de los consumidores y la calidad del servicio.

Los trámites que ya no se harán en notarías

La ley también establece la eliminación de la exigencia notarial en una serie de trámites relacionados con distintos ámbitos, como permisos de alteración de viviendas económicas y las actas de asambleas en cooperativas.

Revisa todos los trámites que no requerirán un notario:

Vivienda y urbanismo

Permisos de alteración de viviendas económicas.

Empresas y pymes

Modificaciones de estatutos en sociedades anónimas deportivas.

Actas de asambleas en cooperativas.

Delegación de facultades del deudor para absolver posiciones en procedimientos concursales.

Acuerdos de Asociaciones de Pescadores.

Trámites de Concesiones y Servicios

Concesión de servicio público de distribución de gas.

Trámites relacionados con el Código de Aguas que se puedan realizar en línea.

Administrativos generales

Acreditación de experiencia en concursos públicos, reemplazando la declaración jurada notarial por una simple.

Poderes simples para representación ante órganos de la administración del Estado.

Trámites ante organismos del Estado, salvo que una ley establezca como requisito firma ante notario.

Otros trámites

Poder suplente de agente de aduanas.

Reconocimiento de firmas en documentos privados que utilicen firma digital avanzada.

¿Cómo se obtendrán ahora las firmas?

En reemplazo del notario, la normativa establece el uso de herramientas como la firma electrónica avanzada y plataformas en línea, permitiendo que documentos y gestiones se realicen de manera remota.

La idea, explicaron las autoridades, es que las personas puedan obtener copias de escrituras o certificados de forma remota y gratuita en muchos casos, evitando traslados y largas esperas.