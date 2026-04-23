Psicóloga forense analizó inéditos videos del crimen de Krishna Aguilera: “Iba contra su voluntad”

Margarita Rojo, piscóloga experta en criminología forense y jurídica, revisó junto a CHV Noticias las imágenes de la noche de la desaparición de la joven de 19 años.

Un reportaje de CHV Noticias reveló en exclusiva imágenes nunca antes vistas de la fatídica última noche con vida de Krishna Aguilera, la joven de 19 años que fue asesinada y que en octubre de 2025 fue hallada enterrada en una fosa.

Los registros muestran su ingreso a una discoteca en Barrio Bellavista, en Santiago, en compañía de Juan Beltrán, el principal imputado en la causa y quien cumple la medida cautelar de prisión preventiva.

En concreto, los registros de unas cámaras de seguridad se remontan a la noche del 4 y la madrugada del 5 de octubre del año pasado. Estos muestran a Krishna ingresando al recinto “La Facultad” a las 2:18 horas en presumibles buenas condiciones.

“Claramente se ve una joven que va con un estado adecuado, cognitivo, se nota que camina bien”, analizó Margarita Rojo, psicóloga forense. “Inclusive, ingresa ella antes que Beltrán y se ve que hay voluntariedad de parte de ella de ingresar a ese lugar”.

Sin embargo, esta es solo la primera de una serie de videos que permiten establecer las últimas horas de la mujer con vida y los movimientos que dieron los imputados acusados de su secuestro y asesinato.





Krishna sale de discoteque: “Estaba contra su voluntad”

A eso de las 4:25 horas ambos abandonaron la discoteque y, de acuerdo con la profesional que inspeccionó minuciosamente los registros para CHV Noticias, la víctima mostraba una conducta errática, presuntamente, por los efectos de alguna droga.

“Claramente estaba contra su voluntad”, explicó la profesional, quien agregó que “vemos un estado mental alterado donde hay una joven que no está caminando a una dirección clara. Cuando la toma se nota que él la está obligando (a ir con ella)”.

En su declaración, Juan Beltrán nunca ha negado que bebieron alcohol. Pero sí remarca el consumo problemático de drogas de Krishna, pues señaló en la indagación que “es muy buena para consumir tussi y ketamina”.

Psicóloga forense: “Perdió todo control de comportamiento”

La psicóloga forense continuó su inspección y notó que Krishna caminaba zigzagueante. “Probablemente eran tantos los efectos de lo que habrá ingerido, de que le dieron, que ella ya tenía la sensación de perder el caminar“.

“Ella no coordina su caminar. Ella cuando mira hacia arriba, te das cuenta que ella pierde el equilibrio y lo más probable es que ella se haya caído”, dijo Rojo.

“En una persona que ha ingerido una droga tan fuerte que pierde todo control de comportamiento, entonces eso ya no es controlado por su sistema nervioso y lo más probable es que ella haya caído más adelante”, especuló.

Mira parte de las imágenes a continuación: