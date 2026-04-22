Horas no coinciden: La grabación clave que contradice versión de Juan Beltrán en crimen de Krishna Aguilera

Un reportaje exclusivo de CHV Noticias reveló detalles inéditos de una grabación que sigue a Juan Beltrán durante la mañana posterior a la noche en la que se le perdió el rastro a la joven.

Se conocieron nuevos antecedentes de la fatídica noche que terminó con la vida de Krishna Aguilera, en octubre del 2025.

Un reportaje exclusivo de CHV Noticias imágenes inédita de la joven de 19 saliendo de recinto nocturno en malas condiciones junto a Juan Beltrán, principal sospechoso del caso, en el último registro que tiene de ella con vida.

Cámara de seguridad registraron los movimientos del imputado y la víctima desde el Barrio Bellavista y la Ruta 5 en dirección a la comuna de San Bernardo.

“Me fui en dirección a mi departamento en San Bernardo, llegando al lugar a eso de las 5.30 horas, quedando ahí hasta las 14 horas aproximadamente, donde salí nuevamente a buscar a la mamá de KG para ir a ver a KG al centro de rehabilitación en el sector de Champa”, dice Beltrán en su declaración.





Sin embargo, el relato de Juan Beltrán no coincide con lo expuesto en las los registros audiovisuales ya que según la evidencia recogida, a las 5:30 él se figuraba camino al lugar donde encontraron enterrado el cuerpo de Krishna Aguilera.

Lo llamativo, es que el principal sospechoso señala que se detuvo por 10 segundos, pero nunca nadie se bajó del vehículo.

Recorrido del auto de Juan Beltrán

A las 8.37 de la mañana el auto de Beltrán fue captado desplazándose por el sector de Catemito, en compañía de José Montesinos, uno de sus colaboradores.

“Alrededor de las 6.30 me pasa a buscar Juan Beltrán en su auto marca Suzuki modelo Kisachi, color gris. Y nos dirigimos a calle Camino Catemito. Me dice, Yachino, necesito que me ayudes a bajar un multo. Me percato que había un hoyo hecho donde tiramos este multo. Posteriormente, Beltrán me dice, Ya, tapa el hoyo con estas piedras y cal”, señala la declaración.