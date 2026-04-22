Martina y Florencia Araneda revelaron compra de su mamá que las hizo “llorar de vergüenza”

En el segundo capítulo de su recién estrenado podcast “Entre Nosotras”, las hermanas mayores del clan Araneda dieron a conocer una divertida y desconocida anécdota de su infancia.

Una divertida anécdota de infancia contaron Martina y Florencia Araneda en el segundo capítulo de “Entre Nosotros”, su recién estrenado programa de streaming que ya se encuentra disponible en plataformas.

Según recordó Martina, la mayor de los hermanos, Florencia pasaba grandes “vergüenzas” durante su infancia debido a las curiosas compras que realizaba su madre, Marcela Vacarezza.

¿El motivo? De acuerdo a lo que relataron en el podcast, la psicóloga y panelista de televisión les compraba bikinis de dos piezas en lugar de trajes de baño entero, lo que hacía llorar a la segunda debido a la incomodidad.





Los distintos tipos de amistad según Florencia y Martina

Por otra parte, en el nuevo episodio del espacio ahondaron en uno de los temas que más debate genera entre ambas: la amistad, pues hablaron de los distintos tipos que existen.

Entre ellos, repasaron los “códigos” que deben existir en un vínculo, los “límites con el ex” de una amiga y también la diferencia entre las amistades de hombres y mujeres.

En la conversación, Florencia explicó que tiene amigas para “distintas facetas” de su vida, mientras que Martina reconoció que no es de tantas amigas y que, en cambio, muchas veces le caen mejor los hombres.

Finalmente, ambas sacaron risas comentando situaciones en que los hombres, al dormir juntos como amigos, ponen “almohadas entre medio” para marcar distancia.

Mira el podcast a continuación: