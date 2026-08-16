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Por intenso sistema frontal: Suspenden clases en tres regiones este lunes 17 de agosto

La medida rige para todos los establecimientos públicos, subvencionados y privados de las zonas establecidas.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

El Ministerio de Educación (Mineduc) informó la suspensión de clases en tres regiones este lunes 17 de agosto, debido a las fuertes lluvias que afectan a la zona norte del país.

La medida rige para los niveles de educación parvularia, básica y media, en todos los establecimientos públicos, subvencionados y privados.

Las zonas donde se aplicará la suspensión de clases son:

  • Región de Arica y Parinacota
  • Región de Tarapacá
  • Región de Antofagasta (Tocopilla, Taltal, Sierra Gorda, Mejillones y Antofagasta)

En el caso de Arica y Parinacota, el gobernador regional, Diego Paco, explicó que “estamos frente a una gran precipitación nunca antes vista. En un solo día precipitará lo que se producía entre 5 y 10 años. Es decir, de 5 a 10 milímetros”.

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