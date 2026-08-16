Por intenso sistema frontal: Suspenden clases en tres regiones este lunes 17 de agosto

La medida rige para todos los establecimientos públicos, subvencionados y privados de las zonas establecidas.

El Ministerio de Educación (Mineduc) informó la suspensión de clases en tres regiones este lunes 17 de agosto, debido a las fuertes lluvias que afectan a la zona norte del país.

La medida rige para los niveles de educación parvularia, básica y media, en todos los establecimientos públicos, subvencionados y privados.

Las zonas donde se aplicará la suspensión de clases son:

Región de Arica y Parinacota

Región de Tarapacá

Región de Antofagasta (Tocopilla, Taltal, Sierra Gorda, Mejillones y Antofagasta)

En el caso de Arica y Parinacota, el gobernador regional, Diego Paco, explicó que “ estamos frente a una gran precipitación nunca antes vista. En un solo día precipitará lo que se producía entre 5 y 10 años. Es decir, de 5 a 10 milímetros”.