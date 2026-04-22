Sergio Rojas logra acuerdo con familia Araneda tras querella por injurias: Estas fueron las condiciones

El comentarista de farándula llegó a un acuerdo tras la querella interpuesta por el delito de injurias, luego de sus dichos sobre el hijo menor de la familia Araneda.

Rafael Araneda y Marcela Vacarezza compartieron un comunicado a través de sus abogados, en el que detallaron que llegaron a un acuerdo con Sergio Rojas tras sus dichos por la adopción de su hijo menor.

Tras lo comentarios del periodista, la familia interpuso una querella por el delito de injurias graves cometidas a través de medios de comunicación social.

Sin embargo, según señalaron en el comunicador el “Sr. Rojas, manifestó su intención de arribar a un acuerdo, con el objeto de evitar las consecuencias jurídicas que eventualmente podrían derivar de una condena”.





“En ese contexto, y teniendo siempre como eje el interés superior del niño, la familia accedió a dicha salida, privilegiando evitar la prolongación del proceso y, especialmente, la revictimización del menor”, agrega.

Detalles del acuerdo

La familia de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza también señalaron que “el acuerdo alcanzado contempló disculpas públicas dirigidas a la familia frente al tribunal“.

También incluyó la realización de una donación a una fundación vinculada a la protección de la infancia, “lo que permitió que la parte querellante accediera a poner término a la acción penal”.

Las disculpas de Sergio Rojas

Sergio Rojas compartió un mensaje en medio de su programa, Qué te lo digo, donde afirmó que “el tema de Rafael Araneda está absolutamente zanjado. Les quiero decir que existió un acuerdo entre las partes; eso ya está absolutamente finiquitado”.

En esa línea, el comentarista de farándula reconoció que “se dieron las disculpas públicas”, en privado, como por televisión, tras sus declaraciones.

“Hay un reconocimiento de mi parte y esto, más allá de lo legal, tiene que ver con lo personal de hacer una reflexión, de tener cuidado con las formas de no volver a hablar de un menor”, agregó.