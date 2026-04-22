Día del Libro 2026: Cómo acceder a los miles de ejemplares que se entregarán gratis en Santiago

Con el objetivo de fomentar la lectura y promover su democratización, tanto la Universidad de Chile como Santiago en 100 palabras regalarán miles de libros este jueves 23 de abril.

Este jueves 23 de abril se conmemora el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor y en Santiago habrá dos actividades masivas que buscan fomentar la lectura.

Esta fecha fue fijada en 1996 por la UNESCO, pues coincide con la muerte de tres grandes escritores de la literatura universal: Miguel de Cervantes y Saavedra, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega.

En la primera actividad, organizada por la Universidad de Chile, se hará entrega de más de 3 mil ejemplares de una antología de Gabriela Mistral; mientras que en la segunda se repartirán miles de ejemplares de Santiago en 100 Palabras.

Más de 3 mil ejemplares de Gabriela Mistral

La entrega gratuita de la antología “La palabra maldita y otros escritos urgentes” tendrá como principal propósito la democratización de la lectura y también la circulación de contenidos.

Desde la casa de estudios detallaron que también buscan poner en valor la producción prosística de nuestra Premio Nobel. Además de facilitar el acceso de la ciudadanía a su legado intelectual.

¿Cuándo y dónde se entregarán los libros?

¿Dónde? Frontis de la Casa Central de la Universidad de Chile

Frontis de la Casa Central de la Universidad de Chile ¿A qué hora? La actividad comenzará a las 10:00 horas

La actividad comenzará a las 10:00 horas ¿Hasta cuándo? Se extenderá hasta las 13:00 o hasta agotar el stock de libros

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Entrega de libros y encuentro con Siri Hustvedt

Como parte de esta conmemoración, Santiago en 100 Palabras realizará una jornada especial con entrega gratuita de libros y actividades abiertas al público.

La jornada finalizará con un encuentro online abierto al público junto a la reconocida escritora estadounidense Siri Hustvedt, responsable de obras como Los ojos vendados y El verano sin hombres, quien conversará con la autora nacional María Paz Rodríguez.

El mismo día se llevará a cabo el cierre de la convocatoria de la presente edición del concurso, con un taller online impartido por la destacada escritora chilena Alia Trabucco, autora de Las homicidas y Limpia.

¿Cuándo y dónde se entregarán los libros?

¿Dónde? Biblioteca Nacional de Chile y en el Mercado Urbano Tobalaba

Biblioteca Nacional de Chile y en el Mercado Urbano Tobalaba ¿A qué hora? Biblioteca, entre 8:00 y 9:00 horas | MUT, entre 12:30 y 14:00 horas

Biblioteca, entre 8:00 y 9:00 horas | MUT, entre 12:30 y 14:00 horas ¿Hasta cuándo? Se extenderá hasta las 13:00 o hasta agotar el stock de libros