Grupo Alegría en guerra con exintegrantes: Acusan uso indebido de su nombre y masivo registro de marcas

“Bajo ningún término permitiremos que se lucre usurpando el patrimonio histórico y marcario”, afirmó la histórica agrupación tropical. El hecho fue puesto en conocimiento de su equipo jurídico y organismos fiscalizadores.

La conocida agrupación tropical Grupo Alegría acusó el supuesto uso indebido de su nombre comercial y alertó sobre lo que calificó como contrataciones irregulares que afectan al mercado del entretenimiento nacional.

A través de una declaración pública, la banda afirmó que su identidad y nombre comercial cuentan con un registro exclusivo, vigente y de propiedad única ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).

Por lo tanto, advirtieron que cualquier utilización de la marca o de nombres derivados por parte de terceros constituye “un ilícito civil y penal” que ya fue puesto en conocimiento de su equipo jurídico y de organismos fiscalizadores del Estado.

Grupo Alegría acusó “acción coordinada” en su contra

Los autores de éxitos como Mujeres y Cervezas y Tu Tarjetita apuntaron directamente contra exintegrantes de la agrupación, acusándolos de haber presentado cuatro solicitudes ante INAPI entre el 20 de mayo y el 5 de junio de 2026.

Según la banda, dentro de las marcas registradas se encuentran “Alegría Histórico”, “Alegría de Chile”, “Alegría Máximo Level” y “Máximo Level”.





Estas acciones, a su juicio, tendrían como objetivo generar confusión en el mercado y obtener beneficios utilizando una identidad vinculada al conjunto original. “Esta acción coordinada busca inducir a error a productoras privadas y adjudicarse fondos públicos de servicios estatales de manera irregular”, sostuvieron.

“Respetamos el derecho de cualquier músico a independizarse y fundar nuevos proyectos bajo un nombre propio e inédito, pero bajo ningún término permitiremos que se lucre usurpando el patrimonio histórico y marcario de Grupo Alegría”, señalaron.

Finalmente, la agrupación hizo un llamado a productores, programadores de eventos y al público a informarse sobre la situación y reiteró que continuará ejerciendo acciones para resguardar sus derechos de propiedad industrial.