Ministro Quiroz responde a críticas de Boric por embargos de la TGR: “No le gusta que se paguen las deudas”

El cruce de palabras se origina luego de que el expresidente criticara a la actual administración por la retención de fondos a deudores del Crédito Aval del Estado (CAE).

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respondió a los cuestionamientos del expresidente Gabriel Boric tras los embargos impulsados por la Tesorería General de la República contra deudores del CAE, defendiendo el proceso de cobro y el pago de las obligaciones pendientes.

En conversación con el Diario Financiero, Quiroz señaló que al exjefe de Estado “por algún motivo no le gusta que se paguen las deudas. Pero las deudas se tienen que pagar”.

Cabe precisar que hace algunos días, el exmandatario aseguró en sus redes sociales que los embargos asociados al CAE estaban provocando una “crisis en las economías familiares”, cuestionando además los mecanismos utilizados para la cobranza.





Quiroz responde a Boric por críticas a los embargos del CAE

El titular de Hacienda sostuvo que existen cerca de 500 mil deudores del crédito y destacó que unas 30 mil personas han suscrito convenios voluntarios de pago durante los últimos 90 días.

Quiroz precisó que los embargos alcanzan a 1.500 personas que, pese a ser notificadas previamente, no regularizaron su situación. De ese grupo, aseguró, “unas 500 registran ingresos superiores a $5 millones mensuales“.

El ministro también defendió los criterios utilizados para determinar los cobros, señalando que estos se basan en información validada por el Servicio de Impuestos Internos a partir de la última declaración de renta disponible.

No obstante, reconoció que algunos casos podrían no reflejar la situación económica actual de los contribuyentes, debido a que los antecedentes utilizados corresponden a “la declaración de renta del 2025, que se basa en los ingresos al 2024“.