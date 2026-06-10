Alvarado apuntó a “promesa” de Boric para condonar CAE: “Si no lo cumplió, no es problema de este gobierno”

El biministro del Interior y Segegob se refirió a las críticas del exmandatario por las denuncias de embargo a deudores del CAE, donde hizo una comparación a la actual discusión por el alzamiento del secreto bancario.

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, respondió este miércoles a las críticas del expresidente Gabriel Boric tras las denuncias de embargo a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).

A través de su cuenta de X, el exmandatario apuntó a la derecha por negarse durante su gobierno a “legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y aliviar significativamente la deuda del CAE”.

“Hoy a esos deudores les vacían sus cuentas corrientes intempestivamente, generando graves situaciones de crisis en las economías familiares”, sostuvo Boric, quien comparó el trato hacia los deudores y las estrategias contra el crimen organizado.

“Los mismos que justifican este castigo a familias endeudadas, votan en contra de habilitar el levantamiento del secreto bancario“, emplazó el otrora jefe de Estado en su extensa publicación.





Gobierno responde a crítica de expresidente Gabriel Boric

Desde un punto de prensa en La Moneda, el biministro Alvarado rechazó los cuestionamientos del exmandatario: “Son dos cosas totalmente distintas. Y yo le pediría al expresidente Boric que se refiera como corresponde a cada tema y no mezcle situaciones”.

Luego, apuntó a la promesa de condonación del CAE durante el gobierno anterior. “Él hizo un llamado permanente durante su gobierno a que iba a condonar el CAE. Si no lo cumplió, no es problema de este gobierno que las personas hayan dejado de pagar ”, afirmó.

En esa misma línea, la autoridad planteó que “cuando a miles de personas se les dice que una deuda se va a condonar, el sentido común dice: ‘Dejo de pagar’. En consecuencia, hoy día gran parte del problema también está motivada por esa promesa”.

“Este es un gobierno serio y responsable, que está tratando de recuperar recursos que pertenecen a todos los chilenos, de personas que hace muchos años están debiendo y que tienen ingresos superiores a $3,5 millones”, concluyó.