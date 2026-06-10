Alvarado apuntó a “promesa” de Boric para condonar CAE: “Si no lo cumplió, no es problema de este gobierno”
El biministro del Interior y Segegob se refirió a las críticas del exmandatario por las denuncias de embargo a deudores del CAE, donde hizo una comparación a la actual discusión por el alzamiento del secreto bancario.
El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, respondió este miércoles a las críticas del expresidente Gabriel Boric tras las denuncias de embargo a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).
A través de su cuenta de X, el exmandatario apuntó a la derecha por negarse durante su gobierno a “legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y aliviar significativamente la deuda del CAE”.
“Hoy a esos deudores les vacían sus cuentas corrientes intempestivamente, generando graves situaciones de crisis en las economías familiares”, sostuvo Boric, quien comparó el trato hacia los deudores y las estrategias contra el crimen organizado.
“Los mismos que justifican este castigo a familias endeudadas, votan en contra de habilitar el levantamiento del secreto bancario“, emplazó el otrora jefe de Estado en su extensa publicación.
Gobierno responde a crítica de expresidente Gabriel Boric
Desde un punto de prensa en La Moneda, el biministro Alvarado rechazó los cuestionamientos del exmandatario: “Son dos cosas totalmente distintas. Y yo le pediría al expresidente Boric que se refiera como corresponde a cada tema y no mezcle situaciones”.
Luego, apuntó a la promesa de condonación del CAE durante el gobierno anterior. “Él hizo un llamado permanente durante su gobierno a que iba a condonar el CAE. Si no lo cumplió, no es problema de este gobierno que las personas hayan dejado de pagar”, afirmó.
En esa misma línea, la autoridad planteó que “cuando a miles de personas se les dice que una deuda se va a condonar, el sentido común dice: ‘Dejo de pagar’. En consecuencia, hoy día gran parte del problema también está motivada por esa promesa”.
“Este es un gobierno serio y responsable, que está tratando de recuperar recursos que pertenecen a todos los chilenos, de personas que hace muchos años están debiendo y que tienen ingresos superiores a $3,5 millones”, concluyó.