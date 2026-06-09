Boric rompió el silencio por cobro del CAE: Cuestionó embargos y acusa “contradicción” por secreto bancario

A través de su cuenta en X, el otrora mandatario expresó su “solidaridad” a quienes han sido embargados por Tesorería por mantener una deuda por el Crédito con Aval del Estado.

En una de sus primeros comentarios sobre contingencia desde que dejó La Moneda, el expresidente Gabriel Boric cuestionó al Gobierno por los embargos a deudores del CAE y reparó en el rechazo del oficialismo al levantamiento del secreto bancario.

A través de su cuenta de X, el otrora mandatario responsabilizó a la derecha por negarse a “legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y aliviar significativamente la deuda del CAE”.

“Hoy a esos deudores les vacían sus cuentas corrientes intempestivamente generando graves situaciones de crisis en las economías familiares”, añadió el ex jefe de Estado.

Luego, Boric comparó el trato hacia los deudores y las estrategias contra el crimen organizado: “Los mismos que justifican este castigo a familias endeudadas, votan en contra de habilitar el levantamiento del secreto bancario“.





Expresidente expresó su “solidaridad” a embargados

“¿Dónde están las prioridades? ¿Por qué hay inflexibilidad y castigo para familias trabajadoras y sacrificadas que están endeudadas y se sigue siendo permisivo con los negocios del crimen organizado con el que todos queremos terminar?”, preguntó en la red social.

Asimismo, aprovechó su mensaje para enviar su solidaridad a quienes han sido embargados por Tesorería. “Mi solidaridad con quienes hoy ven y viven con estupefacción estas inaceptables contradicciones de la política”, expresó.

Por último, finalizó con un llamado a las fuerzas progresistas a “levantar la voz para poner fin a los embargos y vaciamiento de cuentas por deudas de estudio” y a proponer un nuevo sistema de financiamiento a la educación.

“Y por otro lado, continuar firmes en la postura de perseguir y golpear en toda la línea al crimen organizado, en particular en su ruta del dinero”, cerró Boric.