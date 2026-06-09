Senado rechaza alzamiento del secreto bancario por vía administrativa: Aún le queda una chance

Este martes se discutió el proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, que contempla en uno de sus ejes el levantamiento del secreto bancario.

Durante la tarde de este martes, el Senado llevará a cabo la discusión y votación del proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y uno de sus puntos más polémicos: El eventual levantamiento del secreto bancario por vía administrativa, el que fue rechazado tras un nuevo empate.

Cabe recordar que la iniciativa ya se vio antes y se produjeron dos empates de manera consecutiva en las votaciones en el Senado, por lo que volvió a ser puesto en tabla para la esta semana.

Esta tarde, la Sala volvió a votar la propuesta y nuevamente se produjo un empate de 24 votos a favor y 24 en contra, quedando rechazada la iniciativa del levantamiento del secreto bancario por vía administrativa.

El proyecto ahora será revisado por una Comisión Mixta, en la que cinco senadores y cinco diputados decidirán el futuro del plan.

El proyecto secreto bancario cobró relevancia los últimos días luego de gracias a la Operación Tokio se revelara que había ejecutivos bancarios que lavaban dinero para el Tren de Aragua aprovechando sus cargos.





¿Y de qué trata el proyecto? En concreto, se busca permitir que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) pueda solicitar a los bancos -sin una autorización judicial previa- la información protegida por secreto bancario en tres casos específicos:

Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que provenga del banco.

Reporte de Operación Sospechosa referido a un funcionario público.

Reporte de Operación Sospechosa referido a una persona jurídica.

En el marco de las acciones destinadas a fortalecer la persecución del dinero vinculado a organizaciones ilícitas, el Gobierno manifestó la semana pasada su intención de avanzar en una propuesta relacionada con el secreto bancario.

“Hemos iniciado una labor hace poco tiempo y próximamente se conocerán más detalles de una iniciativa que estamos preparando”, adelantó Jorge Quiroz, ministro de Hacienda.