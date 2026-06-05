Crece debate por alzamiento del secreto bancario: Gobierno mostró disposición a presentar propuesta

El Ejecutivo se mostró disponible a avanzar en la materia, aunque dejando siempre la potestad final en el Poder Judicial.

El proyecto que crea un subsistema de inteligencia económica cobró relevancia tras la denominada “Operación Tokio” que dejó al descubierto el uso de la banca formal por parte de bandas de crimen organizado para lavar dinero en nuestro país.

El debate se centra en la indicación que amplia las facultades para levantar el secreto bancario, materia en la que el Ejecutivo se mostró disponible a avanzar, aunque dejando siempre la potestad final en el Poder Judicial.