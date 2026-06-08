Relacionada con las extorsiones: Quién es la ejecutiva de BancoEstado vinculada al Tren de Aragua y cuál era su rol

El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, detalló que ella se vincula al caso gracias a su pareja, quien era el encargado de las extorsiones. El banco también explicó cuál era su rol en la entidad.

Este lunes, se conoció un nuevo antecedente en el marco de la Operación Tokio, tras las formalización y prisión preventiva de 14 personas imputadas por su vinculación a la red operada por el Tren de Aragua en la que lavaban dinero.

Resulta que hay una segunda ejecutivo bancario involucrado. Se trata de una trabajadora externa que desempeñaba funciones al interior del BancoEstado y que ya se encuentra detenida.

La mujer se suma al caso de José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo del Banco Santander y de nacionalidad venezolana, quien fue detenido tras comprobarse su rol en la red de lavado de dinero vinculada al Tren de Aragua.





Quién es la ejecutiva ligada al Tren de Aragua

La ejecutiva bancara ligada al Tren de Aragua fue identificada como Rossana Magdalena Blanco Blanco, una mujer de nacionalidad venezolana.

Según el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, “ella se vinculaba principalmente a través de su pareja, que estaba relacionado con las extorsiones y con los espectáculos nocturnos, donde extorsionaban a los demás comerciantes”.

“Este incluso fue uno de los orígenes de la investigación en la Fiscalía Sur, puesto que a propósito de una persona que realiza fiestas en la comuna de San Ramón, la pareja de esta imputada es quien ingresa junto a Bárbara Hernández a estos eventos y empiezan a tener una relación más cercana con la víctima de la extorsión”, agregó el persecutor.

Desde BancoEstado informaron que la trabajadora fue contratada en enero de 2023 y cumplía funciones como parte de los servicios contratados a un proveedor externo “para desempeñar labores de apoyo”.

Tras la notificación del Ministerio Público, la entidad bancaria bloqueó todas sus credenciales y accesos al sistema, “impidiendo cualquier operación adicional desde su perfil”.