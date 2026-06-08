Trabajaba en Banco Estado: Revelan que una de las detenidas en “Operación Tokio” también es ejecutiva bancaria

Luego de la formalización de 14 imputados, el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, indicó que José Carlos Pérez Asencio no era el único funcionario bancario detenido en la causa.

Este lunes, se conoció que hay un segundo ejecutivo bancario involucrado en la red operada por el Tren de Aragua y donde se lavaba dinero.

Luego de la formalización de 14 imputados, el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, indicó que José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo del Banco Santander y de nacionalidad venezolana, no era el único funcionario bancario detenido en la causa.

“De acuerdo a los antecedentes que vertió la defensa y la propia imputada en la audiencia, hay una imputada que es ejecutiva también, en el Banco Estado”, informó.





14 imputados quedaron en prisión preventiva

Este domingo y tras más de 10 horas de audiencia, se decretó la prisión preventiva para 14 de los 17 imputados en la denominada Operación Tokio.

Los otros tres acusados quedaron sujetos a medidas cautelares de menor intensidad. Además, el tribunal fijó un plazo de 150 días para el desarrollo de la investigación por asociación ilícita, lavado de activos, extorsión y contrabando.