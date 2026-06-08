BancoEstado anuncia auditoría interna tras formalización de trabajadora externa por Operación Tokio

La entidad bancaria comunicó que los antecedentes “son de la mayor gravedad” y que, tras la detención de la involucrada, fueron bloqueados todos sus accesos y credenciales.

BancoEstado anunció una auditoría interna “exhaustiva” luego que una trabajadora externa fuera detenida en el marco de la Operación Tokio, investigación que desarticuló una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua en Chile.

El objetivo del procedimiento es “revisar en detalle los procesos involucrados, identificar mejoras en los mismos, y determinar si existen responsabilidades adicionales” que deban ser atendidas.

Junto con adelantar eventuales acciones legales “si fueran pertinentes”, el banco comunicó que la audotoría busca contribuir al “Plan Operativo de Seguridad Pública 2026-2030”, que busca combatir el crimen organizado.

Finalmente, señalaron que continuarán informando sobre los avances de esta investigación y de las acciones internas adoptadas, en la “medida en que el proceso judicial lo permita”.





“Los antecedentes son de la mayor gravedad”

En cuanto a la trabajadora detenida, BancoEstado informó que la persona formalizada fue contratada en enero de 2023 y cumplía funciones como parte de los servicios contratados a un proveedor externo” para desempeñar labores de apoyo”.

Tras la notificación del Ministerio Público, la entidad bancaria “bloqueó todas sus credenciales y accesos al sistema, impidiendo cualquier operación adicional desde su perfil”.

Asimismo, aclararon que se encuentran colaborando de “manera activa y transparente” con el Ministerio Público, entregando toda la información y antecedentes que sean requeridos para el correcto desarrollo de la investigación.

“Los antecedentes que han llegado a conocimiento de BancoEstado son de la mayor gravedad”, zanjaron. “Independiente de la calidad de externa, (…) los estándares de probidad exigidos deben ser los mismos que rigen para su personal“.