La advertencia de Quiroz por CAE: “Cuidado de endeudarse en carreras donde, a lo mejor, hay menos futuro”

El ministro de Hacienda defendió la aplicación de la normativa vigente y apuntó tanto al nivel de endeudamiento estudiantil como a la rentabilidad de ciertas carreras impartidas en la Educación Superior.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió este martes a la polémica generada por los embargos a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), una situación que motivó críticas del expresidente Gabriel Boric.

La discusión surgió luego de que se conocieran acciones contra algunos deudores morosos del sistema, lo que fue cuestionado por sectores que han impulsado reformas al CAE durante los últimos años.

En ese contexto, el secretario de Estado defendió la aplicación de la normativa vigente y apuntó tanto al nivel de endeudamiento estudiantil como a la rentabilidad de ciertas carreras impartidas en la Educación Superior.

“Recogemos el informe de la Fiscalía Nacional Económica que se hizo a comienzos de año, donde muestra que el 40% de alumnos hoy día están en carreras que no les van a retornar, no les va a dar retorno“, señaló.

“Le hago un llamado a esos alumnos a que miren en qué están, que tengan cuidado de endeudarse en carreras donde, a lo mejor, hay menos futuro ”, señaló.

El ministro sostuvo, además, que muchos estudiantes han terminado enfrentando dificultades económicas tras egresar.





“Es impresionante la cantidad de gente que ha contraído deuda y que después se ha visto frustrada. No se está haciendo ninguna de estas acciones que son más ejecutivas, por los embargos, que reitero, solamente están aplicando por la base de la presión renta del año pasado a los ingresos mayores de 3,5 millones de pesos al mes”, agregó.

Desde Hacienda también abordaron el perfil de los deudores vigentes del CAE y apuntaron a las señales políticas que, a su juicio, se entregaron durante la administración anterior respecto del pago de estas obligaciones.

“Durante el gobierno pasado se dijo que el CAE no había que pagar, se propició una cultura distinta y la gente dejó de pagar. Es lamentable que eso haya ocurrido porque la ley es la ley, el gobierno va a cumplir la ley, con criterio siempre”, afirmó el titular de la cartera.