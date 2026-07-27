Fuerte sismo remece al norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El temblor se registró este lunes a las 06:24 horas en la región de Región de Tarapacá.

Un fuerte sismo sacudió este lunes 27 de julio a la zona norte del país, concretamente a la región de Tarapacá.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,9 y ocurrió a las 06:24 horas a 38 kilómetros al norte de Pica.

Además, la mencionada entidad agregó que el temblor tuvo una profundidad fue de 101 kilómetros.