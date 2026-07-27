27/ 07/ 2026 07:46

VIDEO | Impactante choque en San José de Maipo: Vehículo volcó en una curva y adolescente fue detenido

Un accidente quedó captado en las cámaras de seguridad en la comuna de San José de Maipo durante la tarde de este domingo. Esto ocurrió en una curva camino a El Volcán pasado las 16 horas. El vehículo iba con 4 ocupantes; donde manejaba un adulto mayor con tres adolescentes, entre ellos uno de 15 años, quien mantenía una orden de detención vigente y quedó detenido. No hay fallecidos, solo heridos de gravedad.